Raspadori può essere la ‘soluzione fantasia’? L’Inter riflette

Giacomo Raspadori è un profilo che l’Inter segue con interesse per l’attacco. Il calciatore del Napoli potrebbe offrire quelle qualità tecniche di cui i nerazzurri difettano in avanti.

IL PUNTO – Le strade di Giacomo Raspadori e dell’Inter potrebbero incontrarsi nella sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra è infatti alla ricerca di un attaccante che possa agire da collante tra centrocampo e reparto avanzato, offrendo una dinamicità e una velocità nello stretto al momento carenti nella rosa dei meneghini. Raspadori rientra in questo quadro, con la presenza di specifiche caratteristiche tecniche tali da indurre i nerazzurri a riflettere seriamente sull’ipotesi del suo ingaggio.

Raspadori all’Inter? Molto dipende da Frattesi

RUOLO CHIAVE – In base a quanto riferito dal Corriere dello Sport poter favorire l’avvicinamento tra Inter e Raspadori è l’interessamento concreto del Napoli per Davide Frattesi, possibile partente in estate. I partenopei sembrano voler fare sul serio per l’italiano, pur consapevoli delle significative richieste economiche dei meneghini per lasciarlo partire. Proprio per poterle “aggirare”, il Napoli inserire nell’affare il proprio attaccante italiano, contando sul favore di cui Raspadori gode presso la dirigenza e lo staff tecnico nerazzurri. La situazione è sicuramente in divenire. L’ipotesi di un’inversione di casacca tra i due giocatori della Nazionale italiana è viva e potrebbe attivarsi a breve.