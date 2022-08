Raspadori, doppia offerta del Napoli al Sassuolo. Effetto domino Pinamonti – CdS

Il Napoli vuole Raspadori e questo può sbloccare la trattativa per portare Pinamonti al Sassuolo (vedi articolo). Sul Corriere dello Sport si segnala una nuova offerta in arrivo dai partenopei.

ASSALTO IN CORSO – Doppia offerta del Napoli al Sassuolo per avere Giacomo Raspadori. Gli azzurri hanno proposto trentuno milioni cash oppure ventotto più l’inserimento di Adam Ounas come parziale contropartita tecnica. I neroverdi partono da una base d’asta di quaranta milioni, cifra che il Napoli non appare intenzionato a sborsare. La presenza di Ounas, ex obiettivo del Sassuolo, può però aiutare a convincere la dirigenza. In tal caso occhio alla situazione legata ad Andrea Pinamonti con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano