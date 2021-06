Raspadori debutta con l’Italia, poi l’Inter? Il Sassuolo ha deciso – Sky

Raspadori questa sera ha debuttato con l’Italia, nell’amichevole vinta 4-0 contro la Repubblica Ceca. Il giovane attaccante, classe 2000, è nel mirino dell’Inter ma il Sassuolo ha le idee chiare su di lui. Lo segnala Marco Demicheli, nel corso dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

NOME GIOVANE – Giacomo Raspadori è uno dei nomi del momento, vista la convocazione agli Europei con l’Italia. Il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli parla della sua situazione mercato: «L’Inter sicuramente lo sta seguendo, come in generale le big italiane. All’estero il Marsiglia e il RB Lipsia, prima dell’exploit di fine stagione, avevano chiesto informazioni su di lui. Negli ultimi giorni l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali ha detto di non volerlo cedere in questa sessione di mercato: in genere il Sassuolo mantiene le promesse. A meno di offerte clamorose, sopra quaranta milioni di euro, il Sassuolo non venderà Raspadori».