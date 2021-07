Raspadori, colpo in canna Inter in due casi. Carnevali conferma – TS

Raspadori è un obiettivo dell’Inter che già chiesto informazioni al Sassuolo, così come confermato ieri dallo stesso Giovanni Carnevali. La società di Viale della Liberazione, secondo quanto riportato oggi da “TuttoSport”, avrebbe già pronta un’offerta da far partire in due casi particolari.

COLPO IN CANNA – Raspadori come già noto da tempo è seguito dall’Inter e piace particolarmente a Beppe Marotta, grande amico di Giovanni Carnevali che ieri durante la serata dedicata all’apertura del Calciomercato, a Rimini, ha confermato l’interesse del club nerazzurro senza chiudere alla trattativa: «Con l’amico Beppe ne abbiamo parlato. Raspadori è giovane, di prospettiva e non pensiamo di cederlo. Se però riusciamo a far sì che i giocatori rimangono in società italiane ci fa piacere perché valorizzano il campionato» (vedi intervista completa). Per il giovane attaccante, i nerazzurri avrebbero stanziato 20 milioni circa più eventuali bonus, offerta pronta a partire nel caso di cessione di Lautaro Martinez ma non solo: attenzione nel caso in cui l’Inter dovesse piazzare elementi come Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo, oppure Alexis Sanchez (visto l’ingaggio pesante da 7 milioni).

Fonte: TuttoSport – F.M.