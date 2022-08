Raspadori al Napoli favorisce la cessione di Pinamonti, chiusura imminente – AP

Giacomo Raspadori è virtualmente un nuovo attaccante del Napoli. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’attaccante del Sassuolo presto sarà un giocatore azzurro e questo potrà favorire la cessione di Andrea Pinamonti proprio ai nero-verdi.

CESSIONE VICINA – Giacomo Raspadori presto sarà un giocatore del Napoli per circa 30-31 milioni più eventuali bonus. L’attaccante seguito in passato anche dall’Inter, è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra e questo favorirebbe la cessione di Andrea Pinamonti, voluto fortemente dal Sassuolo. L’ex Empoli ha aspettato l’Atalanta, che rappresenta oggi la sua preferenza, ma non direbbe di no a una possibile destinazione in nero-verde.

Fonte: alfredopedullà.com