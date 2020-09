Ranocchia verso il Genoa: in corso incontro con l’agente Tinti

Andrea Ranocchia è vicino a lasciare l’Inter per tornare al Genoa. In questo momento si sta tenendo un incontro tra Faggiano e l’agente del difensore

Sono ore decisive per l’addio di Andrea Ranocchia all’Inter con destinazione Genoa. Secondo Gianluca Di Marzio in questo momento è in corso un incontro a Milano tra il direttore sportivo del Genoa Faggiano e l’agente del giocatore Tinti per raggiungere un’intesa.