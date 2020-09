Ranocchia, un club avanza una richiesta ufficiale all’Inter – SI

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia

Andrea Ranocchia sembra sempre più vicino a lasciare l’Inter. Un club italiano ha infatti avanzato una richiesta ufficiale ai nerazzurri: ecco quanto riporta Sportitalia.

INTERESSE – Andrea Ranocchia e l’Inter potrebbero separarsi molto presto. Il difensore italiano è ormai una riserva a pieno titolo, pur avendo indossato la fascia di capitano in passato. Antonio Conte sa di poter fare affidamento su di lui, ma eventuali offerte verranno ascoltate più che volentieri. Le presenze di Ranocchia nell’ultima stagione con l’Inter ammontano a malapena a 12: per la retroguardia nerazzurra è la sesta scelta. Il suo contratto scade nel 2021, e nelle casse nerazzurre ogni minima plusvalenza è ben accetta. Il profilo del difensore classe 1988 piace ancora molto, specie nella zona media della classifica. Il Bologna ha ufficialmente rinunciato alla trattativa, ma nella giornata di oggi avanza un altro club. Si tratta del Genoa che, tramite il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano, ha avanzato una richiesta ufficiale all’Inter. I dettagli non sono ancora noti, ma la sensazione è che un accordo si possa trovare molto facilmente. Per Ranocchia sarebbe un ritorno, essendo arrivato a Milano nel 2011 proprio dal Genoa.