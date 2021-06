Ranocchia, rinnovo con l’Inter definito. Con una sorpresa

Ranocchia rinnoverà il suo contratto con l’Inter, come anticipato nella giornata di giovedì (vedi articolo). Secondo “Sport Mediaset”, però, a sorpresa c’è la possibilità che rimanga due anni anziché uno.

UNO PIÙ UNO – Andrea Ranocchia è in scadenza di contratto fra quattro giorni, ma supererà questa data. Il difensore è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter, come da accordo definito ieri col suo agente Tullio Tinti. Secondo “Sport Mediaset” l’accordo è stato raggiunto per un anno più un’opzione per la stagione 2022-2023, una novità rispetto alle prime voci. Si attende solo il comunicato ufficiale, ma ormai è tutto deciso. Ranocchia è il giocatore con la più lunga militanza all’Inter: è arrivato a gennaio 2011 dal Genoa.