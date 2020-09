Ranocchia resta all’Inter? Genoa pronto a chiudere per...

Ranocchia resta all’Inter? Genoa pronto a chiudere per Goldaniga

Andrea Ranocchia

Andrea Ranocchia al Genoa è un affare sempre più complicato. Secondo quanto riportato dal sito “gianlucadimarzio.com”, la società rossoblù sarebbe pronta a chiudere per il ritorno di Edoardo Goldaniga.

ANCORA A MILANO – Ranocchia potrebbe restare all’Inter nonostante l’interesse del Genoa nelle scorse settimane. La società rossoblù difatti avrebbe raggiunto un’intesa con il Sassuolo per il ritorno di Edoardo Goldaniga, difensore ex Palermo che la scorsa stagione aveva già giocato con la maglia rossoblù in prestito. Il suo arrivo dunque potrebbe chiudere le porte ad Andrea Ranocchia.