Ranocchia tra qualche giorno definirà il suo futuro con l’Inter, che è pronta a mettere sul piatto una proposta che faccia contente tutte le parti coinvolte. Più facile rinnovare così. Dopo D’Ambrosio, la difesa di Inzaghi è pronta a (ri)trovare un’altra garanzia dalla panchina

SPOGLIATOIO AL SICURO – Per il rinnovo di Danilo D’Ambrosio manca solo l’annuncio. Trovato l’accordo con l’Inter per il prolungamento bilaterale, che dovrebbe essere annuale. Il commento di Beppe Marotta (vedi articolo) vale come conferma della fumata bianca in arrivo. A seguire potrebbe toccare al coetaneo Andrea Ranocchia, disposto a rinnovare il contratto con l’Inter a cifre decisamente più basse rispetto a quelle attuali. Il centrale difensivo classe ’88, così come D’Ambrosio, ha la stima di Simone Inzaghi, che non ha intenzione di stravolgere né la rosa né soprattutto lo spogliatoio dell’Inter campione d’Italia. La presenza di Ranocchia alle spalle del fedelissimo Stefan de Vrij oggi rappresenta una certezza per l’Inter. Soprattutto alle cifre giuste. Difficile, infatti, trovare un sostituito di Ranocchia a buon mercato, giovani ex Primavera escluso. Anche per Ranocchia si prospetta il rinnovo annuale, ma prima bisogna far quadrare tutti i conti. Le altre ipotesi fatte tempo fa per il numero 13 nerazzurro (addirittura il ritiro post-Scudetto) al momento sono lontane: precedenza all’Inter.