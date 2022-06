Ranocchia ormai ex dell’Inter: la data per le visite mediche col Monza – Sky

Ranocchia, dopo undici anni e mezzo da tesserato dell’Inter, si può definire un ex. Fra undici giorni scadrà il suo contratto, poi si vincolerà al Monza: da Sky Sport arriva la data delle visite mediche.

IN USCITA – Per Andrea Ranocchia, la scorsa settimana, il suo agente Tullio Tinti aveva lasciato aperta la porta per un clamoroso rinnovo in extremis con l’Inter (vedi articolo). Non sarà così: il difensore, arrivato a gennaio 2011 dal Genoa, se ne andrà il 30 giugno a parametro zero. Destinazione vicina, perché si trasferisce al Monza neopromosso in Serie A. Per Sky Sport sarà martedì il giorno in cui Ranocchia farà le visite mediche coi brianzoli.