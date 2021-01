Ranocchia non si muove: il Parma ci riprova ma l’Inter non può liberarlo

Ranocchia ogni sei mesi finisce in una trattativa di mercato last minute e low cost ma senza fumata bianca. Stavolta, come riportato da Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, è il turno del Parma. Per l”Inter di Conte sono cambiate le priorità rispetto a qualche tempo fa

PREZIOSA RISERVA – Il Parma, dopo quello dei giorni scorsi, ha fatto un altro tentativo per Andrea Ranocchia, che è stato respinto. A confermarlo è Alfredo Pedullà, che per primo nei giorni scorsi aveva anticipato questa possibile operazione di mercato. Facile capire il motivo per cui l’Inter non ha intenzione di liberarsi anzitempo del difensore italiano. Ranocchia, in scadenza di contratto a fine stagione (30 giugno 2021), è il sesto centrale difensivo a disposizione di Antonio Conte. Ma è anche la prima e unica scelta difensiva oggi, visto l’infortunio del jolly Danilo D’Ambrosio. Nelle gerarchie, il classe ’88 non è solo il vice di Stefan de Vrij ma anche l’unico difensore puro in grado di sostituire Milan Skriniar o Alessandro Bastoni. Gli altri jolly, Matteo Darmian e Aleksandar Kolarov, hanno altre caratteristiche. Ecco perché l’Inter, con ferma convinzione di Conte, fino a fine stagione non può rinunciare a Ranocchia. Il Parma deve cambiare obiettivo in questo mercato di riparazione (senza soldi).