Ranocchia: «Monza? Ho firmato, contento! Inter? Tanti ricordi e amici»

Ranocchia lascia l’Inter dopo tanti anni per approdare al Monza, squadra neopromossa guidata da Berlusconi e Galliani. L’ormai ex difensore nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si dice molto contento

NUOVA ESPERIENZA – Andrea Ranocchia lascia l’Inter dopo tanti anni per approdare al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il difensore, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha un pensiero anche per la sua ormai ex squadra: «Se posso dire di essere un giocatore del Monza? Sì diciamo di sì, ho firmato e sono contento. Cosa lascio all’Inter? Lascio tanti ricordi, amici e un grande bagaglio di esperienza. Ora mi aspetta questa nuova avventura e sono entusiasta di intraprenderla. Berlusconi e Galliani? Abbiamo scherzato, sono due personaggi che hanno fatto la storia del calcio e sarà un grande piacere lavorare per loro».