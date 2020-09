Ranocchia lascia l’Inter? L’agente conferma le 3 possibili destinazioni – SI

Andrea Ranocchia Inter-Cagliari

Ranocchia difficilmente farà parte della rosa dell’Inter nella stagione che sta per iniziare. L’agente, contattato telefonicamente da “Sportitalia”, apre al suo addio. Tre le trattative che potrebbero aprirsi a breve

BAGAGLI PRONTI – Aria di addio in casa nerazzurra. Almeno così fa intendere Tullio Tinti in serata. L’agente di Andrea Ranocchia conferma che il difensore classe ’88 è stato proposto al Bologna, nonostante il gioco delle parti di Walter Sabatini (vedi dichiarazioni). Oltre al Bologna, su Ranocchia ci sono anche altre due squadre di Serie A molto interessate. Si tratta del Genoa e del Parma, come confermato sempre dal procuratore del centrale difensivo nerazzurro. L’avventura di Ranocchia all’Inter sembra ormai agli sgoccioli. Chi la spunterà?