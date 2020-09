Skriniar dipende dal Tottenham. Inter ferma in difesa, Darmian arriva – SI

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar potrebbe essere uno dei calciatori in uscita in casa Inter. Alfredo Pedullà, negli studi di “Sportitalia”, ha fatto il punto della situazione sulla difesa nerazzurra e sugli eventuali acquisti. Darmian è un’operazione in entrata destinata a concludersi

MOVIMENTI IN DIFESA – Ranocchia al Genoa tornerebbe, ha un rapporto importante con Faggiano. Si potrebbe arrivare a una definizione nei prossimi giorni. Per Candreva bisogna parlare dell’indennizzo da dare all’Inter da parte della Sampdoria. Lui ha capito che è inutile restare per fare il rincalzo. Non c’è la necessità di fare qualche operazione a sinistra. Poi arriverà Darmian. Bisogna capire se il Tottenham ha la liquidità per fare l’operazione Skriniar. In questo momento, non c’è una trattativa calda impostata per un difensore. Su Milenkovic mi fido del Presidente della Fiorentina: ha detto di volerlo tenere.