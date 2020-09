Ranocchia-Genoa, apertura totale dall’Inter. Joao Mario via: ecco i tempi

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia

Ranocchia è al bivio sul mercato. Il difensore è diviso tra una permanenza all’Inter e un futuro al Genoa. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul centrale negli studi di “Sportitalia”, durante il “Momento Social”. Di seguito le ultime novità anche su Joao Mario

PARTENZE IN DIFESA – Andrea Ranocchia deve decidere il suo futuro. Per il centrale resta l’ipotesi Genoa: è un centrale che deve rimettersi in discussione, i rossoblu aspettano la sua risposta. Dall’Inter c’è stata un’apertura totale alla sua partenza, ma c’è anche l’alternativa Juan Jesus. In uscita in difesa restano il difensore italiano e Diego Godin, mentre Milan Skriniar dovrebbe restare. Altrimenti verranno presi due difensori. Per Joao Mario, invece, ci sono estimatori in Portogallo, ma non è un’operazione semplice. Se ne potrebbe parlare negli ultimi 3-4 giorni.