Ranocchia in scadenza con l’Inter, opzione Lazio? Lui fondamentale

Ranocchia, esperto difensore dell’Inter ormai dal lontano 2011, è in scadenza con i nerazzurri e al termine di questa stagione potrebbe cambiare maglia. Per Antonio Conte però, il calciatore è considerato una figura importante all’interno dello spogliatoio interista.

ANCORA SERIE A – Ranocchia è considerato uno dei uomini più importanti all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Il difensore, così come Danilo D’Ambrosio, contribuisce alla crescita dell’Inter nonostante le poche possibilità avute nel corso degli ultimi anni, in particolare la stagione attuale. Quando chiamato in causa però, il difensore si è sempre messo a disposizione della squadra, con prestazioni superlative, considerando inoltre che non è mai facile sostituire Stefan de Vrij al centro della difesa, soprattutto se parliamo di 3-5-2. L’Inter al termine della stagione valuterà insieme al calciatore se continuare rinnovando almeno per un’altra stagione o salutarsi definitivamente. Diversi i club interessati in Serie A, ma il costo del suo ingaggio potrebbe essere un problema da tenere in considerazione. La Lazio, per esempio, potrebbe essere uno dei club che prenderà in considerazione l’opzione di ingaggiare l’ex Genoa. Molto però dipenderà chiaramente dalla volontà sua e del suo entourage. I nerazzurri di certo non ostacoleranno la volontà del giocatore, che nel corso degli anni ha sempre mostrato fedeltà e passione per i colori nerazzurri.