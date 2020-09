Ranocchia-Genoa: i motivi del rallentamento. Vecino, blocco Inter – SI

Andrea Ranocchia al Genoa è un’operazione in piedi da alcune settimane ma che fa fatica a concretizzarsi. Il trasferimento del difensore ha risentito degli ultimi eventi di giornata e delle necessità dell’Inter. Occhio anche a Vecino. Alfredo Pedullà ne ha parlato durante il “Momento social” su “Sportitalia”

NUOVI RALLENTAMENTI – Di seguito le dichiarazioni di Alfredo Pedullà: «Ranocchia non è andato subito al Genoa per la questione Covid-19. E’ qualcosa di molto particolare quanto avvenuto nella tarda serata: ha frenato inevitabilmente l’operazione. Poi l’Inter gioca tra pochi giorni ed è contata numericamente. Per quanto riguarda Vecino-Napoli invece c’è stato un rallentamento netto. I nerazzurri non vogliono cedere calciatori in prestito».