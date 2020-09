Ranocchia al Genoa? Può ricomporre una coppia vista all’Inter – SI

Andrea Ranocchia

Ranocchia al Genoa va avanti da qualche giorno, ma non c’è ancora stato un OK definitivo da parte del giocatore. Risulta che il difensore stia riflettendo sull’ipotesi rossoblù, col presidente Preziosi che deve sbrigarsi per completare la squadra prima del via del campionato. Secondo Pedullà punta un altro ex Inter.

COPPIA GIÀ VISTA? – Nel corso di “Sportitalia Mercato” il giornalista Alfredo Pedullà lancia questa suggestione per il Genoa: «Andrea Ranocchia e Juan Jesus sono due obiettivi sempre concreti. Almeno uno dei due, ma si punta a farli entrambi per la difesa». I due sono stati assieme all’Inter da gennaio 2012 (quando arrivò il brasiliano) sino a gennaio 2017, quando l’italiano si trasferì all’Hull City (con in mezzo altri suoi sei mesi di prestito un anno prima alla Sampdoria). In particolare, dal 2012-2013 al 2014-2015, hanno spesso fatto parte della difesa titolare dell’Inter: con Andrea Stramaccioni e Walter Mazzarri a tre, con Roberto Mancini a quattro. Il Genoa li punta entrambi per rivoluzionare, come accade più o meno in ogni sessione di mercato, la sua rosa. Di certo, va ricordato, né Ranocchia né tantomeno Juan Jesus hanno lasciato ricordi positivi per l’Inter quando sono stati titolari assieme in nerazzurro…