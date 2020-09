Ranocchia-Genoa, Inter riflette. Vecino in uscita: “incastro” Darmian – Sky

Ranocchia era in procinto di lasciare l’Inter e andare al Genoa, ma il club nerazzurro ha preferito prendere tempo (vedi articolo). Simone Carini – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto sulla possibile cessione del difensore e di Matias Vecino

RIFLESSIONI – Andrea Ranocchia stava per dire addio all’Inter, ma il club nerazzurro ha bloccato tutto: «L’Inter riflette, nel senso che la coperta è corta in difesa, soprattutto per quanto riguarda i centrali puri. C’è l’accordo tra Ranocchia e il Genoa, quindi è tutto a posto anche tra i due club ma si ragiona solo sul fatto se è il momento per far partire Ranocchia visto che la coperta dietro è un po’ corta».

STAND BY – Per quanto riguarda le uscite, in attesa c’è anche Matias Vecino: «Potrebbe partire Vecino ed è uno di quegli incastri su quale l’Inter ragiona. Il club nerazzurro vorrebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro mentre il Napoli ne propone 12. C’è anche un problema relativo alle liste, l’Inter ha 21 dei 25 slot occupati e al momento può prendere liberamente solo giocatori cresciuti nel proprio vivaio. Quindi, per ogni giocatore che entra ci deve essere qualcuno che esce, per cui se va via Vecino può arrivare Matteo Darmian. Se vanno via Vecino e Ranocchia ne può arrivare anche un altro».