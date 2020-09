Ranocchia al Genoa, è fatta! Una persona chiave per convincerlo

Ranocchia lascia l’Inter a titolo definitivo, quasi dieci anni dopo essere arrivato, e per tornare al Genoa. La TV ligure Primocanale annuncia come il difensore si sia convinto ad accettare la destinazione, dopo qualche giorno di dubbio. C’è pure uno sponsor d’eccezione, che ha fatto sì che la trattativa si chiudesse in maniera positiva.

FUORI UN ALTRO – Andrea Ranocchia si trasferisce al Genoa, squadra dalla quale l’Inter lo aveva prelevato nel gennaio del 2011. Primocanale fa sapere che la trattativa è stata condotta in prima persona da Enrico Preziosi: il presidente rossoblù è un estimatore del difensore e ha messo la firma sull’accordo. A liberare il posto a Ranocchia ci pensa Jawad El Yamiq, che si trasferisce a titolo definitivo al Valladolid. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, riportando il classe ’88 di Assisi al Grifone dopo quasi dieci anni. Nella stagione 2010-2011 si era messo in luce nella parte iniziale del campionato, guadagnandosi la chiamata dell’Inter. In questi nove anni e mezzo ha anche fatto sei mesi in prestito a Sampdoria (2016) e Hull City (2017). Si tratta dell’ennesima cessione perfezionata in queste ore, dopo Lucien Agoumé, Antonio Candreva, Sebastiano Esposito ed Eddie Salcedo. Ora per Ranocchia è pronto il ritorno al Genoa.

Fonte: Primocanale.it