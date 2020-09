Ranocchia-Genoa, dialoghi in corso. Godin-Cagliari, due possibilità – Sky

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia

Ranocchia è tra quelli che l’Inter vorrebbe cedere, con il Genoa pronto ad approfittarne. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti, nel corso della diretta di “Campo Aperto” su “Sky Sport 24”, i due club continuano a parlarne. Per Godin al Cagliari ci sono due possibilità

OPERAZIONI – Andrea Ranocchia piace al Genoa, che continua a parlare con l’Inter: «Ranocchia al Genoa è un’ipotesi, non è l’unica chiacchierata che i due club stanno portando avanti. Un’altra è quella su Males, però di Ranocchia ne hanno parlato. Brozovic in partenza? Sì e no. Se dovessero arrivare offerte di una certa portata, anche per Skriniar per esempio, verranno assolutamente prese in considerazione. Quindi non ci sono in assoluto degli incedibili. Godin al Cagliari? Stanno continuando a parlare le due società e il giocatore, il problema è lo stipendio molto alto del difensore e quindi ci vuole o un contributo dell’Inter oppure uno sforzo del giocatore. La volontà di andare al Cagliari c’è perché Godin vorrebbe giocare con continuità».