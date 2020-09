Ranocchia-Genoa: decisione in 48 ore. Il punto sull’addio di Dalbert – SI

Condividi questo articolo

Dalbert Henrique Inter

Ranocchia e Dalbert rappresentano due profili in uscita in casa Inter. I due difensori, infatti, non rientrano nei piani dei nerazzurri che stanno cercando destinazioni adatte. Di seguito le ultime novità per il loro futuro riportate da Luca Cilli per “Sportitalia”

DIFENSORI IN USCITA – Andrea Ranocchia potrebbe lasciare l’Inter. Dopo gli aggiornamenti del pomeriggio (qui i dettagli), nelle prossime ore dovrebbero esserci degli sviluppi decisivi per il futuro del centrale. L’italiano dovrebbe accettare o declinare definitivamente la proposta del Genoa. Allo stesso tempo, l’Inter continua a lavorare anche sul fronte Dalbert: si cercano offerte per il terzino sinistro, di rientro dalla Fiorentina.