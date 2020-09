Ranocchia-Genoa, Conte valuta. Darmian sarà dell’Inter: arriva giovedì?

Condividi questo articolo

Milan Skriniar è finito nel mirino del Tottenham nelle ultime settimane, ma la trattativa con l’Inter non sembra ancora calda. I nerazzurri lavorano anche all’arrivo di Matteo Darmian (qui la notizia di giornata) e valutano l’uscita di Andrea Ranocchia. Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione negli studi di SkySport24

TRE NOMI IN DIFESA – Di seguito le parole di Luca Marchetti: «Skriniar è più vicino all’Inter, perché l’offerta del Tottenham non è ancora arrivata. I nerazzurri hanno chiesto 48 ore al Genoa per Ranocchia, magari anche per una valutazione interna per quanto riguarda il vice de Vrij. Darmian sarà un giocatore dell’Inter: i nerazzurri vorrebbero prenderlo già giovedì, mentre il Parma vorrebbe tenerlo fino alla prossima partita».