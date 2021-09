Ranocchia e altri due in scadenza, l’Inter cerca un centrale: tutti i nomi – TS

Tre difensori dell’Inter a giugno andranno in scadenza – tra questi Andrea Ranocchia -, per questo motivo, secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un centrale difensivo.

UN CENTRALE – L’Inter ha la necessità di trovare un centrale difensivo, dato che a giugno andranno in scadenza i contratti di Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov. Facile pensare che Vanheusden e Pirola possano tornare alla base, però è necessario affiancarli a un giocatore di esperienza. Tra i nomi fatti dal quotidiano di Torino, c’è quello di Luiz Felipe, però vicino al rinnovo con la Lazio. Anche Antonio Rudiger e Andreas Christensen, entrambi di proprietà del Chelsea, ma attenzione al nome di Matthias Ginter, nome che l’Inter ha già messo nel mirino un paio di anni fa.

Fonte: TuttoSport