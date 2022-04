Ranocchia ai saluti, l’Inter anticipa i tempi. La novità riguarda D’Ambrosio – CM

Ranocchia e l’Inter non più insieme? L’ipotesi è reale, soprattutto perché il contratto del difensore centrale italiano scadrà a fine stagione. E non è l’unico in scadenza dietro, basti pensare a D’Ambrosio. Come ripreso dal portale CalcioMercato.com, l’Inter ha già fatto le sue scelte in vista della prossima stagione. Almeno per i due classe ’88 italiani

NUOVO PACCHETTO – L’Inter vuole rinnovare la propria difesa in estate. E se il sogno per rinforzare il pacchetto titolare si chiama Gleison Bremer (vedi articolo), occhio alle seconde linee. A lasciare Milano, salvo sorprese, sarà Andrea Ranocchia, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. Secondo quanto appreso dal portale CalcioMercato.com a firma Pasquale Guarro, l’Inter ha già comunicato all’entourage di Ranocchia che non eserciterà l’opzione unilaterale per il rinnovo contrattuale. Una comunicazione chiara e immediata, senza aspettare la fine della stagione. Per un Ranocchia che va, c’è un Danilo D’Ambrosio che rimane. Il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2023 verrà esercitato per l’altro classe ’88 della difesa nerazzurra. Ranocchia no, D’Ambrosio sì: la nuova difesa dell’Inter in panchina riparte da questa certezza? Fino a qualche giorno fa si ipotizzava il rinnovo per entrambi, adesso non sembra più così…

Fonte: CalcioMercato.com – Pasquale Guarro