Ranocchia, addio Inter e trattativa avanzata con il Monza: le ultime − SM

Ranocchia pronto ad accasarsi in un’altra squadra di Serie A dopo l’addio all’Inter. Pronto il Monza di Galliani a caccia di uno svincolato di lusso per la difesa

IPOTESI MONZA − Ranocchia dopo l’addio con le lacrime dall’Inter sta riflettendo sul suo futuro. Il centrale ha già dato l’ok per il trasferimento da svincolato tra le fila del Monza neo promosso. Il duo Galliani-Berlusconi è pronto ad allestire una squadra competitiva per la massima serie con un obiettivo che va oltre la semplice (si fa per dire) salvezza. A tal proposito, come riporta Sport Mediaset, settimana prossima Galliani incontrerà l’agente di Ranocchia, Tullio Tinti, per sbloccare la trattativa. Agente peraltro di Alessandro Bastoni, altro giocatore che potrebbe lasciare l’Inter (vedi articolo).