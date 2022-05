Ranocchia, addio Inter ma resta in Serie A? Un club interessato – TS

Ranocchia dopo l’addio all’Inter potrebbe proseguire la sua avventura in Serie A. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, un club neo-promosso è interessato.

ANCORA SERIE A – Andrea Ranocchia ha detto addio all’Inter, ma è pronto a proseguire ancora per qualche anno. Il Monza, difatti, dopo aver conquistato la promozione in Serie A, è interessato all’esperto difensore 34enne. Il calciatore è stato ai margini dell’Inter nelle ultime stagioni, ma quando è stato chiamato in causa ha offerto prove eccellenti e in Brianza potrebbe vivere una seconda gioventù.

Fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto

