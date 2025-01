Ranieri chiaro su Frattesi: «Non si possono spendere tutti quei soldi»

Ranieri ha risposto in maniera chiara su Frattesi, cercato dalla Roma. Il centrocampista dell’Inter è valutato dai nerazzurri 45 milioni.

FRATTESI – Intervenuto su Sky Sport prima di Bologna-Roma, Claudio Ranieri ha risposto alla domanda sull’investimento dei Friedkin nei confronti di Davide Frattesi, che peraltro ha giocato nella ripresa di Venezia-Inter: «Ancora non c’è niente di definito per quello che leggo, ma oggettivamente non si possono spendere tutti quei soldi». Sul centrocampista si è espresso prima della partita del Penzo anche Beppe Marotta, presidente nerazzurro.