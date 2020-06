Rakitic: “Lautaro Martinez? Forte. Bello vederlo accostato al Barcellona!”

Condividi questo articolo

Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona e in passato anche obiettivo dell’Inter, attraverso il portale tportal.hr, ha detto la sua riguardo il suo futuro e l’interessamento del club spagnolo nei confronti dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez.

FUTURO – Ivan Rakitic parla del suo futuro e della voglia di restare in Spagna: «Il mio futuro? 10-15 giorni fa ho parlato in maniera chiara con il club, ho un contratto fino al 2022, voglio restare qui a Barcellona e giocare. Mi sono allenato bene in questi giorni, sono fiducioso».

SU LAUTARO MARTINEZ – Rakitic dice la sua riguardo l’interesse del Barcellona per l’attaccante dell’Inter: «Lautaro Martinez? È bello vedere che alcuni giocatori fantastici come Miralem Pjanić, Neymar e Lautaro Martinez vengano accostati al Barcellona. Seguono sempre i migliori giocatori per essere più forti possibili. Ma ovviamente, tutto questo lo leggo solo dai media, vediamo cosa succederà».

Fonte: tportal.hr