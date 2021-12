Raiola: «Thuram-Inter, era tutto chiaro fino a quando si è infortunato»

Mino Raiola ha parlato del mancato affare Marcus Thuram in estate tra il Borussia Monchengladbach e l’Inter per via dell’infortunio del giocatore.

AFFARE – Queste le parole a Sport 1 da parte di Mino Raiola sull’operazione di mercato per Marcus Thuram dal Borussia Monchengladbach all’Inter, saltata in estate a causa dell’infortunio del giocatore. «In estate, la strada per lui era chiara per trasferirsi all’estero. Normalmente lo avremmo portato all’Inter. Tutto era già chiaro fino a quando non si è infortunato. Ora è pronto per tutti i principali club, sia in Inghilterra, Germania, Italia o Francia. Può scegliere».

Fonte: Sport1.de