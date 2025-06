Raiola: «Donnarumma? Complimenti dall’Inter! Cocchi ha tante richieste»

La stagione si è appena conclusa ma il calciomercato è già entrato nel vivo in casa Inter. Giornata intensa a Viale della Liberazione, dove si è tenuto un meeting tra i dirigenti nerazzurri e l’agente Enzo Raiola, procuratore – tra gli altri – di Gianluigi Donnarumma e del giovane talento della Primavera nerazzurra Matteo Cocchi. L’incontro, durato meno di un’ora, ha lasciato spazio anche alle parole dello stesso Raiola, che ha risposto alle domande dei cronisti presenti.

VISITA ALL’INTER E NUOVO ALLENATORE – Il procuratore ha subito chiarito che la presenza in sede non aveva nulla a che vedere con Donnarumma: «Ho visto i dirigenti impegnati nella scelta del nuovo allenatore, ma a me non hanno detto nulla. Penso però che abbiano già le idee chiare. Chi arriverà sarà un tecnico importante che sposerà il nuovo progetto dell’Inter, e che punterà molto sui giovani. Spero ci sia spazio anche per Cocchi».

ADDIO IMMEDIATO – Infine, una riflessione sull’addio di Simone Inzaghi: «Non credo sia stata una decisione presa all’improvviso. Penso che le parti si fossero già premunite, anche perché non ci sono tanti allenatori di grande esperienza liberi. Ma chiunque vorrebbe allenare l’Inter».

Raiola, visita per Cocchi e…. Donnarumma? Il procuratore chiarisce

FUTURO DA DEFINIRE – Proprio su Matteo Cocchi, esterno classe 2006, protagonista con la Primavera di Zanchetta e già nel giro della prima squadra, Raiola ha precisato: «Ha molte richieste, anche dall’estero. Stiamo valutando insieme all’Inter quale sia il progetto migliore. L’opzione Under 23 resta valida, ma ci sono club interessati e vogliamo scegliere con calma. L’Inter tiene molto al giocatore».

SU DONNARUMMA – Sul fronte Donnarumma, fresco vincitore della Champions League col PSG, Raiola ha raccontato i festeggiamenti e un primo contatto con il club francese: «Durante la festa c’è stato un confronto con la dirigenza, ci siamo ripromessi di parlarne con calma. Per ora nessuna novità. L’Inter? Solo complimenti per lui, nulla di concreto. Gianluigi piace, inutile nasconderlo. Il ragazzo è ben visto, però non posso dire che oggi ci sia qualcosa sull’Inter che possa portare avanti un discorso per lui, zero assoluto. Come pure per il Napoli, non c’è niente: a Napoli è nato una sorta di Pesce d’aprile. Gigio comunque il giorno prima della partita ha salutato l’Inter nello spogliatoio e loro sono stati contenti di questa dimostrazione di affetto avuta per i compagni di Nazionale».