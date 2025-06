Raiola: «Donnarumma sta bene al PSG! Lavoriamo al rinnovo»

Enzo Raiola ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, sul quale è forte l’interesse dell’Inter per un eventuale ingaggio a 0 nel 2026. L’agente si è così espresso sul futuro dell’italiano.

IL RAGIONAMENTO – Enzo Raiola si è pronunciato a Radio CrC in merito alla situazione di mercato di Gianluigi Donnarumma, numero uno del PSG sul quale c’è anche l’Inter. Il procuratore sportivo ha colto l’occasione per ribadire che il portierone azzurro non intende separarsi dal PSG, tanto che le trattative per il rinnovo sono pienamente in corso di svolgimento al fine di individuare una soluzione accettabile per tutti: «Stiamo lavorando per il nuovo contratto. A Parigi sta molto bene, di certo non ci lamentiamo. Chiaramente Gigio ha diverse richieste, in molti lo vorrebbero, ma in pochi se lo possono permettere».

Raiola sull’ipotesi del passaggio di Donnarumma dal PSG al Napoli

IPOTESI IRREALISTICA – Raiola ha poi proseguito: «Donnarumma voleva diventare Campione d’Europa, ora ci è riuscito. Che si possa trasferire al Napoli è pura fantasia, non abbiamo discusso con la società partenopea di una tale eventualità. Gigio è milanista, ma non ha mai rinnegato le sue origini e la madre è una tifosissima del Napoli. Non so come sia uscita la notizia, ma si tratta di pura fantasia».