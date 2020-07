Raimondi: “Zaniolo, l’Inter si muove per rimediare. La richiesta della Roma”

Zaniolo di ritorno all’Inter? Questa è la possibilità che lancia Claudio Raimondi, giornalista Mediaset, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1. Sul centrocampista classe ’99 ci sarebbe già la richiesta della Roma per lasciarlo partire.

DI RITORNO? – Nicolò Zaniolo potrebbe tornare all’Inter due anni dopo, secondo Claudio Raimondi: «È innegabile che i problemi economici della Roma non possano escludere la cessione del gioiello di casa giallorossa. Ci sono grandi club, come l’Inter che non si sta muovendo solo su Sandro Tonali. Sta provando a inserire Radja Nainggolan, vicino al ritorno, anche la Juventus sta provando a inserire contropartite tecniche come Federico Bernardeschi. James Pallotta ha detto ai suoi uomini che, se Zaniolo dovesse essere ceduto, sarà per una cifra monstre di almeno settanta milioni: vuole attirare i grandi club europei come Tottenham e Bayern Monaco, anche il Real Madrid guarda questo giocatore. Un’asta internazionale. Su Zaniolo, nello specifico, è più un desiderio della società, perché è stato vissuto di fatto come un errore e sarebbe un modo per rimediare. Si sta muovendo proprio in prima persona Giuseppe Marotta per questo tipo di affare Zaniolo, ma ripeto: è molto complicato perché la Roma vuole solo cash e non è interessata a riprendere Nainggolan».