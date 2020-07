Raimondi: “Tonali a un passo dall’Inter, le cifre! Messi cerca sponda”

Condividi questo articolo

Tonali sarebbe pronto a trasferirsi dal Brescia all’Inter, secondo quanto afferma Claudio Raimondi. Il giornalista Mediaset, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha dato le cifre dell’eventuale operazione ed escluso l’acquisto di Messi dal Barcellona.

TRASFERIMENTO COMPLICATO – Claudio Raimondi riduce le possibilità di Lionel Messi all’Inter: «Intanto ci sarà un flusso di giocatori dalla Spagna all’Italia, proprio per un beneficio fiscale. Qui c’è questa grande opportunità: è attenta allo sviluppo Suning, spera che Messi possa decidere di ascoltare queste sirene. Messi sta cercando di fare sponda, e di fare leva, sul club nerazzurro in maniera elegante per cercare di ottenere questo difficilissimo rinnovo col Barcellona alle stesse cifre. Vuole lo stesso trattamento economico: cinquanta milioni di euro. Non voglio dire che strumentalizza l’Inter, ma siamo su questo ambito».

ACQUISTO IN ARRIVO – Raimondi dà poche possibilità a Messi ma molte di più a un altro giocatore: «L’Inter, possiamo dirlo in anteprima, è davvero a un passo da Sandro Tonali. Una notizia arrivata poco fa in redazione: è un’operazione intorno ai trentadue-trentatré milioni di euro. Tonali sembra aver scelto definitivamente, nonostante un inserimento del Milan negli ultimi giorni. Quali cifre? Sarà un prestito molto oneroso, intorno ai dieci milioni, con obbligo di riscatto intorno a ventidue-ventitré milioni. Su questo giocatore l’Inter è a un passo, davvero possiamo considerare Tonali il secondo grande colpo dopo Achraf Hakimi. Ci siamo».