Raimondi: «Ronaldo di nuovo in Serie A? Vi dico dove potrebbe andare»

Con Cristiano Ronaldo svincolato è l’argomento principale quando si parla di calciomercato. Subito dopo ci sono i probabili sostituti per il Manchester United (vedi articolo). Claudio Raimondi ha parlato a Sport Mediaset riguardo il futuro del portoghese.

SERIE A – Nonostante i Mondiali in corso, il tema di questi giorni è il futuro di Cristiano Ronaldo. Normale quando si parla del 5 volte pallone d’oro. Tra le ipotesi si era parlato anche di Napoli e Inter, con i nerazzurri un po’ corti in attacco con Romelu Lukaku out. Queste le parole di Claudio Raimondi: «Un ritorno in Serie A di Cristiano Ronaldo è molto difficile. Nonostante il portoghese chieda “solo” 16 milioni di stipendio, si tratta di una cifra fuori dai budget dei club di Serie A». Così Raimondi sul possibile ritorno di Ronaldo in Serie A.

FUTURO – Il giornalista ha poi continuato parlando di quella che sarebbe l’ipotesi più probabile: «Al momento salgono le quotazioni del Newcastle. Il club inglese che ha cambiato proprietà l’anno scorso, può ora permettersi un certo tipo di investimenti. Ronaldo potrebbe firmare un contratto di 18 mesi, puntando a portare il club, al momento terzo in Premier, in Champions League già quest’anno». Il portoghese potrebbe dunque proseguire in Premier League la sua carriera.