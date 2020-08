Raimondi: “Messi, l’Inter prova. Sondaggio con gli sponsor, un’incertezza”

Messi all’Inter resta un’ipotesi, nonostante tutte le smentite da parte della società. Claudio Raimondi, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, oltre a parlare della posizione di Conte (vedi articolo) si è espresso anche su quello che sarebbe il tentativo per portare a Milano il numero 10 del Barcellona.

DA SOGNO A OBIETTIVO CONCRETO? – Ci sarebbe più di uno spiraglio per Lionel Messi in nerazzurro, almeno secondo Claudio Raimondi. Il giornalista Mediaset spiega quale sarebbe il tentativo fatto in questi giorni: «L’Inter, in questo momento, si fa trovare pronta. Tanto che abbiamo saputo che avrebbero fatto dei sondaggi con i main sponsor del club, per vedere se sono disposti ad alzare l’investimento a livello di sponsor per finanziare, in parte, questa grande operazione. L’intenzione noi la dobbiamo registrare, perché l’abbiamo saputo. Quindi, evidentemente, l’Inter ci prova. Poi però bisogna vedere quale priorità darà lo stesso giocatore, e se non ci sia un gioco di sponda con l’Inter da parte sua per ottenere i cinquanta milioni di ingaggio in età avanzata, rispetto al contratto che ha fino al 2021. Da Barcellona ci dicono che l’incertezza sul progetto tecnico, e su chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter, non agevola questi negoziati per Messi».