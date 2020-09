Raimondi: “Locatelli, offerta dell’Inter. Lui ha un desiderio inespresso”

Locatelli è uno degli ultimi nomi accostati all’Inter, soprattutto dopo l’ottimo esordio in Nazionale lunedì sera in Olanda-Italia. Claudio Raimondi, nel corso del post partita di UEFA Nations League su Italia 1, sostiene che ci sia un’offerta dei nerazzurri, ma che l’obiettivo del centrocampista del Sassuolo sia un altro.

SCARSO INTERESSE – Manuel Locatelli è una delle nuove voci del calciomercato in Serie A, con le big che avrebbero messo gli occhi su di lui. Il Sassuolo, però, fa muro e tiene alto il pezzo. Claudio Raimondi segnala le possibili destinazioni del centrocampista: «Su tutte la Juventus, che non demorde. È vero che il Sassuolo chiede fra i venticinque e i trenta milioni di euro, l’ha pagato un po’ meno ossia intorno ai dodici e mezzo-quattordici milioni di euro ma vuole realizzare una plusvalenza. La Juventus c’è, il suo desiderio inespresso è quello di vestire la maglia bianconera. Ma attenzione all’Inter: c’è un derby d’Italia per Locatelli. Questo perché l’Inter tramite Giuseppe Marotta ha offerto all’amico di sempre Giovanni Carnevali, con cui c’è un bel rapporto e una certa liaison professionale, Dalbert Henrique che dev’essere ricollocato. Questa può essere una controffensiva, ma comincia a essere un po’ troppo affollato il centrocampo nerazzurro».