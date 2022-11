Raimondi: «Juventus forte su Karsdorp, l’Inter segue la situazione»

Claudio Raimondi ha parlato a Sport Mediaset riguardo la situazione di Rick Karsdorp. Il terzino è ormai fuori rosa e ha chiuso definitivamente con la Roma e con Josè Mourinho.

MERCATO – Il mercato non dorme mai, sono già tante le situazioni calde, nonostante il Mondiale. In Serie A uno dei casi più importanti è sicuramente quello di Rick Karsdorp, separato in casa con la Roma. Ne ha parlato Claudio Raimondi: «Ciò che è sicuro è che Karsdorp saluterà, sicuramente non giocherà alla Roma. L’olandese non ha alcuna intenzione di rimanere con il club giallorosso. Lo stesso Mourinho non lo farebbe certo giocare. Su di lui c’è il forte interesse della Juventus che ha bisogno di un rinforzo in difesa, soprattutto sulle fasce. Attenzione però anche all’Inter, se si aprisse l’ipotesi prestito il club nerazzurro potrebbe inserirsi». Così Raimondi su Karsdorp e il suo futuro.