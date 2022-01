Raimondi: «Inter, Inzaghi vuole un vice Perisic! Sensi, richieste da 2 club»

L’Inter vuole regalare a Inzaghi un vice Perisic. Secondo Claudio Raimondi – intervenuto ai microfoni di Pressing, in onda su Italia 1 -, il club nerazzurro proverà a cedere qualche esubero, con Sensi e Vecino tra i più richiesti. Di seguito le sue dichiarazioni

PRIORITÀ – L’Inter proverà a rinforzare la fascia sinistra durante la finestra di calciomercato invernale. Secondo Claudio Raimondi, la priorità di Simone Inzaghi è un vice Ivan Perisic: «È ancora perfettibile l’Inter nell’immediato perché Inzaghi vuole un vice Perisic e lo vuole il prima possibile. Si guarda agli esuberi perché Stefano Sensi in queste ore è molto richiesto in Serie A: ci sta pensando la Sampdoria ma anche la Fiorentina. Anche Matias Vecino ha richieste importanti, per esempio Andrij Shevchenko lo vorrebbe al Genoa. Se l’Inter dovesse alleggerire il monte ingaggi, una parte di questi potrebbe essere utilizzata per rinforzare la fascia sinistra. I nomi sono Lucas Digne sicuramente, anche se l’Everton continua a fare muro. Layvin Kurzawa è un’ipotesi, l’altra pista porta all’algerino Ramy Bensebaini del Borussia Dortmund. Questi sono i nomi su cui lavorano Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in queste ore».