Raimondi: “Hakimi-Inter, fretta Real Madrid! Gosens e Lautaro Martinez…”

Claudio Raimondi, intervenuto nel corso della trasmissione “Pressing Serie A” su Italia 1, ha parlato del mercato dell’Inter. Hakimi dal Real Madrid è ormai fatta, ma ci sono novità anche riguardanti Lautaro Martinez e l’interesse del Barcellona.

PUNTO MERCATO – L’Inter sta per concretizzare l’arrivo di Hakimi del Real Madrid. Tiene banco, in casa nerazzurra, la questione Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona. Le ultime novità arrivano da Claudio Raimondi: «La trattativa tra Inter e Real Madrid è in chiusura. I blancos hanno fretta di incassare i quaranta milioni più cinque di bonus per aggiustare il bilancio entro il 30 giugno. Ecco perché la trattativa ha subito questa grande accelerata. Se tutto andrà per il verso giusto Hakimi potrebbe essere già in serata a Milano per poi sostenere visite mediche e firmare il contratto».

CHI ARRIVA? – Hakimi potrebbe avere come compagno Lautaro Martinez: «Il Barcellona non si è arreso. Entriamo in una settimana particolare, il 7 luglio scade la clausola da centoundici milioni dell’argentino. È evidente che i catalani fanno fatica, l’Inter per questo è abbastanza tranquilla. Ma i nerazzurri stanno valutando l’ipotesi di proporre un rinnovo all’argentino, nel caso dovesse sfumare l’ipotesi Barcellona. Adesso guadagna tre milioni (lordi, ndr), potrebbe andare a raddoppiare l’ingaggio. In Catalogna gli avrebbero offerto dodici milioni a stagione. Sistemata la fascia destra, l’obiettivo per la fascia sinistra Robin Gosens, esterno dell’Atalanta. Nell’operazione potrebbe essere inserito Sebastiano Esposito».