Raimondi: “Dzeko andrÃ  via: vuole l’Inter! Ma attenzione alla Juventus”

Raimondi: “Dzeko andrà via: vuole l’Inter! Ma attenzione...

Raimondi: “Dzeko andrà via: vuole l’Inter! Ma attenzione alla Juventus”

Condividi questo articolo

Inter, non solo Olivier Giroud (vedi articolo). Antonio Conte spera sempre in Edin Dzeko, richiesto già la scorsa stagione. Ne è sicuro Claudio Raimondi, giornalista italiano, che nel corso di “Pressing Serie A” ha parlato di un possibile interessamento anche della Juventus per il centravanti bosniaco.

ANCHE DZEKO – L’Inter segue sempre la vicenda Edin Dzeko, che a detta di Claudio Raimondi, al termine della stagione saluterà la Roma. Su di lui però anche la Juventus: «Edin Dzeko? Non rimarrà a Roma, perché ormai lo stipendio è troppo pesante. La Juventus lo ha messo nel casting dei numeri 9 che possono sostituire Gonzalo Higuain, ma è in cima ai desideri di Antonio Conte. La priorità è per l’Inter, e lo stesso giocatore vuole l’Inter».