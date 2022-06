Raimondi: «Dybala proposto ad altri club dimostra una cosa. Ma Inter resta in vantaggio!»

Raimondi, giornalista ed esperto di mercato di Sportmediaset, ha parlato dell’affare Paulo Dybala per quanto riguarda l’Inter, e il suo agente che cerca offerte migliori.

SEGNALI ALL’INTER – Claudio Raimondi chiarisce la situazione legata all’attaccante argentino: «Il fatto che Paulo Dybala sia stato proposto con insistenza dal suo agente all’Atletico Madrid, fa pensare che la proposta dell’Inter di base non è accettata. Naturale che fa parte del gioco e sono messaggi che vogliono far arrivare all’Inter, però la dirigenza nerazzurra gioca a carte scoperte. Non vedo squadre fortemente interessate al giocatore, forse solo il Milan può provare, ma ricordiamo che ci sono ancora tanti aspetti dirigenziali da chiarire. Loro e il Barcellona sono alla finestra, ma non hanno la possibilità di rilanciare con un’offerta migliore dell’Inter. Io credo che i nerazzurri hanno comunque una posizione di vantaggio sul giocatore e non faranno rilanci rispetto la prima offerta. Ecco perché il suo entourage sta provando altre soluzioni».