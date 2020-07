Rafinha, un club italiano sulle sue tracce. Inter? Barcellona informato – MD

Condividi questo articolo

Rafinha, terminata l’esperienza in prestito al Celta Vigo, potrebbe tornare a giocare in Serie A. Un club italiano lo vuole e lui avrebbe già informato il Barcellona. C’è l’Inter dietro tutto questo? Di seguito la notizia riportata da Mundo Deportivo.

RITORNO IN A – Rafinha, centrocampista brasiliano di proprietà del Barcellona e con un passato all’Inter, nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Celta Vigo. Il club spagnolo dal canto suo aveva chiesto al Barcellona – con scarso risultato -, di abbassare le richieste riguardo i 16 milioni per il riscatto. Rafinha, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, avrebbe informato il Barcellona dell’interesse di un club italiano non intenzionato però a pagare i 16 milioni richiesti, e tutto fa pensare che dietro ci sia proprio l’Inter, che è rimasta sempre interessata al calciatore e il prossimo anno giocherà la UEFA Champions League, una vetrina importante per i calciatori come lo stesso Rafinha che sogna un ritorno nella Nazionale brasiliana.

Fonte: Mundo Deportivo.