Rafinha, certi amori non finiscono: Inter al varco, lui allontana il Celta Vigo

Rafinha ha giocato un’ottima metà di stagione, ai tempi di Spalletti, con la maglia dell’Inter. Il feeling con il centrocampista non sembra cancellato dalle parti di Appiano Gentile. Di seguito gli ultimi sviluppi per il Celta Vigo e le possibili mosse del Barcellona, riportate da Mundo Deportivo

POSSIBILE RITORNO? – La situazione di Rafinha dovrà essere definita nelle prossime settimane. Il giornale spagnolo parla di un possibile riscatto fissato a 16 milioni per il Celta Vigo. Celta che sembra disposto a pagare questa cifra per trattenere il calciatore. Rafinha, però, non sembra di questo avviso. Il calciatore è a conoscenza di offerte da Premier League e Serie A e vorrebbe dare priorità a una nuova esperienza. L’Inter, sottolinea Mundo Deportivo, ha sempre seguito le prestazioni e le evoluzioni del ragazzo e non esclude un ritorno. Si tratterebbe comunque di un’operazione slegata da Lautaro Martinez. Il Barcellona, in ogni caso, vorrebbe concludere la sua cessione entro fine giugno per monetizzare.