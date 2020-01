Radu (via Inter) trova una nuova porta da...

Radu (via Inter) trova una nuova porta da difendere su “assist” di Sepe – Sky

Radu nelle prossime ore lascerà il Genoa per iniziare una nuova avventura. Come appreso da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, il portiere scuola Inter resterà in Serie A cambiando semplicemente città. Il tutto “grazie” al collega Sepe

TRASFERIMENTO OBBLIGATO – Il passaggio dell’agente Oscar Damiani presso la sede dell’Inter ha dato dei frutti. Salvo clamorosi dietrofront, il futuro di Andrei Radu sarà a Parma, dove il portiere rumeno è pronto a trasferirsi. Ormai certo e preannunciato l’addio al Genoa, dopo l’arrivo di Mattia Perin dalla Juventus, Radu è a un passo da trovare la sua collocazione tra i pali del Parma. La motivazione? L’infortunio del numero 1 Luigi Sepe che allarma la società emiliana. Sepe, infatti, sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici per il dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi nell’ultima partita. Già pronto Radu a rimpiazzarlo. Il portiere classe ’97 arriverà dall’Inter, che “sposterà” il prestito da Genova a Parma. Si attendono novità a breve.