Radu verso l’addio con una formula. Serie A opzione, ma non solo – TS

Radu è pronto a lasciare l’Inter per ritrovare continuità, ma soprattutto la fiducia persa nel corso di questa stagione per lo scarso utilizzo e l’errore di Bologna. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Serie A resta una possibilità, ma non l’unica.

VIA IN PRESTITO – Sarà difficile se non impossibile, riuscire a piazzare a titolo definitivo Ionut Radu. Il portiere rumeno in estate saluterà l’Inter con la formula del prestito. Il suo procuratore sta cercando una soluzione migliore per lui e per la sua crescita, in particolare in Serie A e tra le neo-promosse. Ma anche la Ligue 1 resta una valida alternativa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna

