Radu: «Venezia? Sono motivato! Bello ritrovare Stankovic»

LE DICHIARAZIONI – Ionut Radu ha parlato a TWM in seguito alla firma del contratto che lo legherà al Venezia. Il calciatore rumeno si è pronunciato sia sulla nuova avventura in Laguna che sul rapporto con un portiere conosciuto all’Inter: «Un saluto a tutti i tifosi del Venezia. Motivato? Lo sono sempre! Per quanto riguarda Stankovic, sarà bello ritrovarlo, per me è un fratello».