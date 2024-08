Radu vede la Ligue 1, l’Inter prova a piazzare il portiere − CdS

In uscita l’Inter dovrà sistemare ancora qualche esubero. Tra questi il portiere rumeno Andrei Ionut Radu, che piace in Francia.

INTERESSE – C’è ancora qualche esubero da piazzare in casa Inter. Tra questi proprio Radu, il portiere rumeno che lo scorso anno ha giocato in prestito al Bournemouth. Ai nerazzurri sono arrivate offerte sia dall’Italia che dall’estero. In Italia, soprattutto dalla Serie B con la Sampdoria che negli scorsi giorni ha chiesto informazioni all’Inter. Ma qui il nodo rimane l’ingaggio del portiere. Radu gode di stima però anche all’estero e soprattutto in Ligue 1: qui c’è il Nantes che presto potrebbe presentare un’offerta a Viale Liberazione. Piero Ausilio monitora la situazione.

Radu piace al Nantes: contatti con l’Inter

PIAZZARE – Nei giorni scorsi ha parlato di Radu l’intermediario Crescenzo Cecere. Il portiere rumeno ha contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e dunque, l’Inter vorrebbe piazzarlo definitivamente. Anche perché non è possibile più piazzarlo in prestito, a meno di un rinnovo di contratto comunque poco probabile. Quella di Radu rimane una situazione da monitorare, anche perché potrebbe esserci un’accelerata nei prossimi giorni. Inoltre, il rumeno ha già giocato in Ligue 1, ovvero all’Auxerre. Sempre in Francia, l’Inter sta cercando di piazzare Martin Satriano, ma stavolta sponda Brest.