Radu in uscita dall’Inter? Interesse dall’Arabia Saudita – SI

Ionut Radu potrebbe finalmente lasciare l’Inter in questo mese di gennaio. Il portiere ha attirato l’interesse di un nuovo club secondo Gianluigi Longari di Sportitalia.

SITUAZIONE – Ionut Radu è ancora un calciatore dell’Inter. Proprio così, è finito nel dimenticatoio ma in realtà è ancora nella rosa di Simone Inzaghi. Quest’estate lo hanno cercato diversi club di Serie B anche per un trasferimento a titolo definitivo, ma il calciatore ha rifiutato ogni proposta. Passato da prestiti su prestiti, adesso non gioca più con il club nerazzurro e si attende solo la conclusione del contratto. Fortunatamente è molto vicina e un club ha bussato alla porta.

Radu, bussa l’Arabia Saudita!

INTERESSE – Un club dall’Arabia Saudita ha mostrato per ora solo un interesse nei confronti di Ionut Radu. Si tratta dell’Al-Shabab, squadra in cui giocano attualmente due vecchie conoscenze della Serie A: Giacomo Bonaventura e Wesley Hoedt. Non ci sono ancora offerte sul tavolo, né tantomeno trattative in corso tra l’Inter e la dirigenza saudita. Ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore, ma in caso di cessione dovrà essere fatto tutto di fretta. Radu ha il contratto in scadenza a giugno del 2025, si potrebbe anche liberare a parametro zero in estate.